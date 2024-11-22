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Kars'ta Mimarlık Ofisinde 2 Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Kars'ta bir mimarlık ofisinde düzenlenen operasyonda asma tavanda gizlenmiş 2 uzun namlulu silah bulundu. İş yeri sahibi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:45
Kars'ta Mimarlık Ofisinde 2 Uzun Namlulu Silah Ele Geçirildi

Kars'ta Şok Operasyon: Mimarlık Ofisinde Uzun Namlulu Silahlar Bulundu

Kars’ta gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, bir mimarlık ofisinde bir kalaşnikof ve bir thompson marka olmak üzere toplam 2 uzun namlulu silah ele geçirildi. Olay, asma tavanda bulunan silahlar sayesinde kentin güvenliği açısından öne çıktı.

Operasyonun Detayları

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir mimarlık ofisine operasyon düzenledi. Yapılan aramalar, ofisteki banyonun asma tavanında gizlenmiş olan silahların bulunmasına yol açtı.

Operasyonda ayrıca, 5 uzun namlulu şarjör ve 119 uzun namlu fişeği de ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi Y.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu operasyon, Kars’ta suç ve unsurların önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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