Kars'ta Motokaravan Kazası: 2 Hollandalı Turist Yaralandı

Kars'ta meydana gelen bir motokaravan kazasında 2 Hollandalı turist yaralandı. Bas Bernardus J. yönetimindeki L-290-HB yabancı plakalı motokaravan, Kars-Ani kara yolu üzerindeki 1993 rakımlı Yahni Dağı geçidi mevkisinde devrildi.

Olayın hemen ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazanın yaşandığı bölgede kar yağışı ve buzlanmanın olması nedeniyle jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Yaralanan sürücü Bas Bernardus J. ve araçta bulunan Esmee U, sağlık ekipleri tarafından Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan müdahalelerin ardından turistlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kars'ta devrilen motokaravandaki 2 Hollandalı turist yaralandı.

Kars'ta devrilen motokaravandaki 2 Hollandalı turist yaralandı.