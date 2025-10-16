Kars'ta Müstakil Evde Yangın Söndürüldü

Kars'ın Bülbül Mahallesi'nde Ferhat Tepe'ye ait evde çıkan yangın itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 16:58
Bülbül Mahallesi'nde çıkan yangın çatıya sıçradı; soğutma çalışmaları devam ediyor

Kars'ta Bülbül Mahallesi Değirmen Sokak adresinde, Ferhat Tepe'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede evi sararak çatı kısmına sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), sağlık, polis ve Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler olay yerinde halen soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

