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Kars'ta Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Kars'ta meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı, 4'ü öğrenci. Yaralılar hastanelere kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 19:48
Kars'ta Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Kars'ta Feci Kaza

Kars'ta bir öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucunda toplamda 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar arasında 4 öğrenci bulunuyor.

Kaza Anı ve İlk Yardım

Olay, M.Ç. yönetimindeki 36 AAY 128 plakalı otomobilin, Yenişehir Mahallesi Ali Gaffar Okkan Bulvarı'na çıkan kavşaktan dönmeye çalışan M.E.'nin kullandığı 36 S 0116 plakalı öğrenci servisi ile çarpışmasıyla gerçekleşti.

Yaralı Durumu ve Hastaneye Kaldırma

Kaza sonrası öğrenci servisi içinde bulunan 1 öğretmen ve 4 öğrenci ile otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine ihbar edilen sağlık ekipleri, yaralıları Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne sevk etti.

Yol Durumu

Kazanın ardından bir yönü trafiğe kapalı kalan yol, ilgili araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Edinilen bilgilere göre, yaralıların sağlık durumları iyi.

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