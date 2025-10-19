Kars'ta Öğrenciler 90 Bin Şehit Anısına Sarıçam Fidanı Dikti

"Senin de Bir Sarıçam Ağacın Olsun" projesiyle anma ve çevre temizliği

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen etkinlikte, Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Hançerli Düzü mevkiinde bir araya geldi. Öğrenciler önce çevre temizliği yaptı, ardından "Senin de Bir Sarıçam Ağacın Olsun" projesi kapsamında sarıçam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Doç. Dr. Levent Tanyeri koordinasyonunda yürütülen etkinlikte, 90 öğrenci 90 fidan dikti ve can suyu verdi. Bu tür faaliyetlerin milli bilinç ve çevre açısından çok önemli olduğunu belirten Tanyeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı: "Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'na yeni gelen öğrencilerimize 'Senin de Bir Sarıçam Ağacın Olsun' projesini bu yıl da etkinliklerimizin arasına koyduk. Doksan bin şehidimiz adına bu projeyi yapmaya çalışacağız. Bizim bu yörenin sarıçam ağaçlarının dikimini arkadaşlarımızla yapmaya çalışıyoruz."

Etkinliğe katılan 3. sınıf öğrencisi Rabia Elmas projeyi anlamlı bulduğunu belirterek, "Proje kapsamında bir araya geldik. 90 bin şehidimize vefa olarak ağaç dikimi gerçekleştirdik. Burada olmaktan çok mutluyuz." dedi.

Öğrencilerden Muhammet Çetinkaya ise, "Okulumuzun düzenlemiş olduğu fidan dikme etkinliğindeyiz. Sarıkamış 90 bin şehidimizi anıyoruz aynı zamanda ve onların anısına fidanlarımızı dikiyoruz, ayrıca çevre temizliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

