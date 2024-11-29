Kars'ta Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Kazası: 14 Yaralı

Kars'ta Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Kazası

Kars'ta meydana gelen bir trafik kazasında, öğretmenleri taşıyan minibüs, bir otomobile çarparak kontrolden çıktı. 13'ü öğretmen olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Süleyman Tut'un kullandığı 36 M 0083 plakalı minibüsün, öğretmen Adem Yıldız yönetimindeki 36 SB 254 plakalı otomobile arkadan çarptığı sırada gerçekleşti. Kazada Adem Yıldız'ın yanı sıra minibüsteki öğretmenler N.A, M.T, M.E, A.Ç, M.K, F.U, B.Ç, E.Z.Y, B.K, E.K, M.C. ve F.K. da yaralandı.

Yaralıların Durumu

Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Adem Yıldız'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Milli Eğitim Müdürü'nden Açıklama

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Digor'da 2 okulda görev yapan 15 öğretmenimizin bulunduğu minibüs ile özel aracıyla okula gitmekte olan öğretmenimizin olduğu araç kazaya karıştı. Öğretmenlerimizin genel durumu iyi, 1 arkadaşımızın durumu ağır, onun da kontrolleri yapılıyor, durumunu takip ediyoruz." dedi.

Valilikten Yapılan Açıklama

Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Kars-Iğdır kara yolunda gerçekleşen kazada 13 öğretmen ve 1 sivil vatandaşın yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Kazada yaralanan öğretmenlerimiz ve sivil vatandaş, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilmiş olup tetkik ve tedavileri devam etmektedir. Yaralanan öğretmenlerimize ve sivil vatandaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.