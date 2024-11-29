Kars'ta Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Kazasında 14 Kişi Yaralandı

Kars'ta Feci Kaza: 14 Yaralı

Kars'ta, öğretmenleri taşıyan minibüsün bir otomobile çarpması sonucu 13'ü öğretmen olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. Olay, Süleyman Tut'un kullandığı 36 M 0083 plakalı minibüsün, Adem Yıldız'ın kullandığı 36 SB 254 plakalı araca arkadan çarpmasıyla meydana geldi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralananlar arasında otomobil sürücüsü öğretmen Adem Yıldız ile minibüste bulunan öğretmenler N.A, M.T, M.E, A.Ç, M.K, F.U, B.Ç, E.Z.Y, B.K, E.K, M.C ve F.K. da yer alıyor. Yaralılar, Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Valilik Açıklaması ve Yaralı Ziyareti

Kars Valisi Ziya Polat, olay sonrası hastaneleri ziyaret ederek yaralılar hakkında bilgi aldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kazada yaralananların sağlık durumlarıyla ilgili detaylar verildi. Durumu ağır olan öğretmen için ameliyat sürecinin başlayacağı kaydedildi.

Milli Eğitim Müdürü'nden Açıklama

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, kazanın nedenini araştırdıklarını belirterek, “Kazaya karışan minibüste Digor'daki iki okulda görev yapan 15 öğretmenimiz bulunuyordu. Genel sağlık durumları iyi, bir öğretmenimizin durumu ise ağır. Hızla tedavi sürecini takip ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Geçmiş Olsun Dilekleri

Vali Polat, yaptığı açıklamada, “1 öğretmenimizin durumu biraz kötü, diğerlerinin durumu ise şükür ki iyi. Tüm öğretmenlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim daha büyük kazalardan korusun.” dedi. Yaralılara acil şifalar dileriz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.