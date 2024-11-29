DOLAR
34,68 -0,22%
EURO
36,65 -0,07%
ALTIN
2.966,39 -1,09%
BITCOIN
3.343.122,74 -1,62%

Kars'ta Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Kazasında 14 Kişi Yaralandı

Kars'ta öğretmenleri taşıyan minibüsün otomobile çarpması sonucu 14 kişi yaralandı. Durumu ağır olan bir öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:58
Kars'ta Öğretmenleri Taşıyan Minibüs Kazasında 14 Kişi Yaralandı

Kars'ta Feci Kaza: 14 Yaralı

Kars'ta, öğretmenleri taşıyan minibüsün bir otomobile çarpması sonucu 13'ü öğretmen olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. Olay, Süleyman Tut'un kullandığı 36 M 0083 plakalı minibüsün, Adem Yıldız'ın kullandığı 36 SB 254 plakalı araca arkadan çarpmasıyla meydana geldi.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralananlar arasında otomobil sürücüsü öğretmen Adem Yıldız ile minibüste bulunan öğretmenler N.A, M.T, M.E, A.Ç, M.K, F.U, B.Ç, E.Z.Y, B.K, E.K, M.C ve F.K. da yer alıyor. Yaralılar, Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Valilik Açıklaması ve Yaralı Ziyareti

Kars Valisi Ziya Polat, olay sonrası hastaneleri ziyaret ederek yaralılar hakkında bilgi aldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kazada yaralananların sağlık durumlarıyla ilgili detaylar verildi. Durumu ağır olan öğretmen için ameliyat sürecinin başlayacağı kaydedildi.

Milli Eğitim Müdürü'nden Açıklama

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya, kazanın nedenini araştırdıklarını belirterek, “Kazaya karışan minibüste Digor'daki iki okulda görev yapan 15 öğretmenimiz bulunuyordu. Genel sağlık durumları iyi, bir öğretmenimizin durumu ise ağır. Hızla tedavi sürecini takip ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Geçmiş Olsun Dilekleri

Vali Polat, yaptığı açıklamada, “1 öğretmenimizin durumu biraz kötü, diğerlerinin durumu ise şükür ki iyi. Tüm öğretmenlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim daha büyük kazalardan korusun.” dedi. Yaralılara acil şifalar dileriz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de Sahipsiz Köpeklerin Kadına Saldırı Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi
2
Sivas'ta Yılkı Atları Karla Mücadelede Görüntülendi
3
THY, Tüm Yolculara Ücretsiz Hızlı İnternet Sunmayı Hedefliyor
4
Şırnak'ta PKK Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltında
5
Irak'ın Kuzeyinde 13 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
6
Romanya Başbakanı Ciolacu'dan Cumhurbaşkanlığı Yarışından Çekilme Açıklaması
7
Kırklareli'nin Kahramanı: Kadın Paramedik Pelin Nağman Hayat Kurtarıyor

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek