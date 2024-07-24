Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kars'ta Oğul Verme Dönemi Başladı

Kars'taki yağışlar ardından arıların oğul verme hareketliliği arttı, üreticiler kovan sayısını artırıyor.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 13:24
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 13:38
Kars'ta Oğul Verme Dönemi Başladı

Kars'ta Arıların Oğul Verme Süreci Hız Kazandı

Türkiye'nin önde gelen bal üretim merkezlerinden biri olan Kars'ta, son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından gelen güneşli hava, arıların oğul verme etkinliğini önemli ölçüde artırdı.

Tekneli Köyü’nde Oğul Hareketliliği

Kars’ın merkezine bağlı Tekneli köyünde, bir süredir devam eden sağanak sonrası güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte arılar, oğul vermek için kovanlarından çıkmaya başladı. Sabah ve öğle saatlerinde, kovanlarından havalanan yüzlerce arı, belirli bir süre uçtuktan sonra etraflarındaki bitki, ağaç, demir ya da taşların üzerine kümelenerek yeni bir yaşam alanı arıyor.

Arıcıların Aktif Rolü

Arıların kümelendiği yerleri belirleyen arıcılar, oluşturdukları kovanları o bölgelere yerleştirerek arıların yeni kovanlarına girmelerini sağlıyor. Her sezon tekrarlanan bu doğal döngü ile arıcılar, hem kovan sayısını artırıyor hem de elde ettikleri oğullar sayesinde bal üretiminde kayda değer bir artış sağlıyor.

Üreticilerin Görüşleri

Üreticilerden Cemal Mavzer, yılın bu döneminde arıların oğul atma sürecinin başladığını belirterek, "Yağışlardan sonra güneşli havanın etkisiyle arılar oldukça hareketli. Kovanlarda nüfus yoğunluğu oluştu. Alan daraldığında arı kolonileri iki ya da üçe bölünerek oğul veriyor. Oğul veren arılar, ana arı ile işçi arılar hangi yeri tespit ederse oraya konuyor, ardından ana arının etrafında toplanıyor. Biz de bu arıları bulundukları yerden kovanımıza almak için çalışıyoruz" dedi.

Diğer üretici Metin Can, bu mevsimde bal yoğunluğunun yaşandığını ve oğul verme döneminde, arıların konduğu yerlerden alınıp kovanlara bırakılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, bir süredir etkili olan sağanağın ardından...

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, bir süredir etkili olan sağanağın ardından güneşli hava, arıların oğul verme etkinliğini artırdı.

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, bir süredir etkili olan sağanağın ardından...

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, bir süredir etkili olan sağanağın ardından güneşli hava, arıların oğul verme etkinliğini artırdı.

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, bir süredir etkili olan sağanağın ardından...

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, bir süredir etkili olan sağanağın ardından güneşli hava, arıların oğul verme etkinliğini artırdı.

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, bir süredir etkili olan sağanağın ardından...

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, bir süredir etkili olan sağanağın ardından güneşli hava, arıların oğul verme etkinliğini artırdı.

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, bir süredir etkili olan sağanağın ardından...

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, bir süredir etkili olan sağanağın ardından güneşli hava, arıların oğul verme etkinliğini artırdı.

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, bir süredir etkili olan sağanağın ardından...

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, bir süredir etkili olan sağanağın ardından güneşli hava, arıların oğul verme etkinliğini artırdı.

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, bir süredir etkili olan sağanağın ardından...

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, bir süredir etkili olan sağanağın ardından güneşli hava, arıların oğul verme etkinliğini artırdı.

İLGİLİ HABERLER

Askere gidene yeni destek! Tamı tamına 720 bin TL verecek!

Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

Lise mezunlarına polis olma fırsatı! EGM binlerce polis alımı yapacak!

İŞKUR'dan çalışmak isteyenlere müjde! Huzurevleri için sınavsız personel alımı...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

İŞKUR'dan çalışmak isteyenlere müjde! Huzurevleri için sınavsız personel alımı...

Lise mezunlarına polis olma fırsatı! EGM binlerce polis alımı yapacak!

Sıfır ev almak isteyenler dikkat hangi bankalar tüm bedeli karşılıyor!

En az ilköğretim mezunu bay, bayan, engelli adaylar için Toyota'da iş fırsatı! Alımlar başladı: Tıkla başvur

Alışverişlerde yeni dönem! Almayana indirim değil ceza var!

Askere gidene yeni destek! Tamı tamına 720 bin TL verecek!

Fiat ve Koç'tan kaçırılmayacak fırsatı! 200 bin TL'den 700 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizle hayalinizdeki Fiat'a sahip olun

Sıfır otomobil 450 bin TL'ye düştü! Bu fiyat bayilere koşturur

Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Miras paylaşımında yeni sistem!

KPSS şartı yok! O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını az önce duyurdu

Esnaf için özel faizsiz kredi: 20.000 TL'ye kadar destek