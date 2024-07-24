Kars'ta Oğul Verme Dönemi Başladı

Kars'ta Arıların Oğul Verme Süreci Hız Kazandı

Türkiye'nin önde gelen bal üretim merkezlerinden biri olan Kars'ta, son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından gelen güneşli hava, arıların oğul verme etkinliğini önemli ölçüde artırdı.

Tekneli Köyü’nde Oğul Hareketliliği

Kars’ın merkezine bağlı Tekneli köyünde, bir süredir devam eden sağanak sonrası güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte arılar, oğul vermek için kovanlarından çıkmaya başladı. Sabah ve öğle saatlerinde, kovanlarından havalanan yüzlerce arı, belirli bir süre uçtuktan sonra etraflarındaki bitki, ağaç, demir ya da taşların üzerine kümelenerek yeni bir yaşam alanı arıyor.

Arıcıların Aktif Rolü

Arıların kümelendiği yerleri belirleyen arıcılar, oluşturdukları kovanları o bölgelere yerleştirerek arıların yeni kovanlarına girmelerini sağlıyor. Her sezon tekrarlanan bu doğal döngü ile arıcılar, hem kovan sayısını artırıyor hem de elde ettikleri oğullar sayesinde bal üretiminde kayda değer bir artış sağlıyor.

Üreticilerin Görüşleri

Üreticilerden Cemal Mavzer, yılın bu döneminde arıların oğul atma sürecinin başladığını belirterek, "Yağışlardan sonra güneşli havanın etkisiyle arılar oldukça hareketli. Kovanlarda nüfus yoğunluğu oluştu. Alan daraldığında arı kolonileri iki ya da üçe bölünerek oğul veriyor. Oğul veren arılar, ana arı ile işçi arılar hangi yeri tespit ederse oraya konuyor, ardından ana arının etrafında toplanıyor. Biz de bu arıları bulundukları yerden kovanımıza almak için çalışıyoruz" dedi.

Diğer üretici Metin Can, bu mevsimde bal yoğunluğunun yaşandığını ve oğul verme döneminde, arıların konduğu yerlerden alınıp kovanlara bırakılması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, bir süredir etkili olan sağanağın ardından güneşli hava, arıların oğul verme etkinliğini artırdı.

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, bir süredir etkili olan sağanağın ardından güneşli hava, arıların oğul verme etkinliğini artırdı.

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, bir süredir etkili olan sağanağın ardından güneşli hava, arıların oğul verme etkinliğini artırdı.

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, bir süredir etkili olan sağanağın ardından güneşli hava, arıların oğul verme etkinliğini artırdı.

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, bir süredir etkili olan sağanağın ardından güneşli hava, arıların oğul verme etkinliğini artırdı.

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, bir süredir etkili olan sağanağın ardından güneşli hava, arıların oğul verme etkinliğini artırdı.

Türkiye'nin önemli bal üretim yerlerinden Kars'ta, bir süredir etkili olan sağanağın ardından güneşli hava, arıların oğul verme etkinliğini artırdı.