Kars'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Kars'ta Hava Koşulları Eğitime Engel Oluyor

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan resmi açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre il genelindeki kötü hava koşullarının ve buzlanma tehlikesinin devam edeceği belirtildi.

Yarının Eğitim Durumu

Açıklamaya göre, yarın il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime bir gün ara verilecektir. Bu durum, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliği açısından alındığı vurgulandı.

İdari İzinler Hakkında

Valilik, ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personelin yanı sıra anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin bir gün idari izinli sayılacağını duyurdu. Ancak, 24 saat esasına göre çalışan kurumlarda verilmiş olan hizmetlerin aksamaması için birim amirlerinin gerekli değerlendirmeleri yaparak tedbir alacağı belirtildi.