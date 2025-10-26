Kars'ta ördek avında acı kaza: Baba oğlunu vurdu

Erzurum'dan Kars'a avlanan baba Muzaffer K., Tozluca köyü yakınlarında ördek avı sırasında kazara oğlu Muhammet Ali K.'yi vurdu; genç kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 26.10.2025 23:13
Güncelleme Tarihi: 26.10.2025 23:13
Tozluca yakınlarında av sırasında meydana geldi

Erzurum'dan Kars'a avlanmak için gelen bir grup, Oltu ilçesinden Selim ilçesine bağlı Tozluca köyü yakınlarında ördek avına çıktı. Av sırasında Muzaffer K. (53), kazara oğlu 16 yaşındaki Muhammet Ali K.'yi göğsünden vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammet Ali K. kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Muzaffer K.'nin silahına el konuldu. Genç için cenaze işlemleri yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Erzurum'dan Kars'a avlanmak için gelen baba ördek avlarken kazara oğlunu öldürdü. Hayatını kaybeden 16 yaşındaki Muhammet Ali K'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

