Kars'ta ördek avında acı kaza: Baba oğlunu vurdu

Tozluca yakınlarında av sırasında meydana geldi

Erzurum'dan Kars'a avlanmak için gelen bir grup, Oltu ilçesinden Selim ilçesine bağlı Tozluca köyü yakınlarında ördek avına çıktı. Av sırasında Muzaffer K. (53), kazara oğlu 16 yaşındaki Muhammet Ali K.'yi göğsünden vurdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Muhammet Ali K. kurtarılamadı.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Muzaffer K.'nin silahına el konuldu. Genç için cenaze işlemleri yapılmak üzere Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

