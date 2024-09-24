Kars'ta Otelde Yangın: 10 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kars'taki Otel Yangını Kontrol Altına Alındı

Kars'ta bulunan 7 katlı bir otelde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde söndürüldü.

Yangının Çıkışı ve Müdahale Süreci

Yangın, Faik Bey Caddesi'ndeki otelin 4. katında başladı. Yangın ihbarının ardından, bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

Kurtarma Çalışmaları ve Yaralılar

Yangın sırasında otelde mahsur kalan 4'ü yabancı uyruklu toplam 10 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan 10 kişiden 1'i yaralı, 9'u ise dumandan etkilenmiş durumda. Bu kişilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Yetkililerin Açıklamaları

Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger ve Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, olayın ardından bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Senger, "Yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğunu öğrendik. Ekiplerimiz hemen müdahale etti, şükürler olsun can kaybımız yok. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi, ancak elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz." dedi.

Yangın sonrası Kars halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Senger, olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti.