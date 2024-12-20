Kars'ta Patoz Makinesinde Uzun Namlulu Silah ve Fişek Ele Geçirildi

Kars'ta Patoz Makinesinde Silah ve Fişek Ele Geçirildi

Kars'ta, patoz makinesi içerisinde gizlenmiş olan bir uzun namlulu silah, iki ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Kaçakçılıkla Mücadele Ekiplerinin Operasyonu

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılarına karşı yürütülen operasyonlar çerçevesinde, kent merkezi ve Gelirli köyünde eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Yapılan operasyonda, bir kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 4 şarjör ve 100 fişek ile birlikte, patoz makinesinin içerisinde saklanan iki ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Bu operasyon sonucunda iki şüpheli gözaltına alındı.

Yasal Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kars'ta patoz makinesinin içerisine gizlenmiş uzun namlulu silah, 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.