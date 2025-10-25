Kars'ta Ruhsatsız Silah Operasyonunda 11 Gözaltı: Mauser Tüfeği Ele Geçirildi

Kars'ta jandarmanın düzenlediği operasyonda 11 şüpheli yakalandı; aramalarda Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma Mauser tüfeği ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 14:12
Operasyon ve bulgular

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve 7 ilçede yürüttükleri "Aranan şahıslar ve ruhsatsız silah ile mücadele operasyonu" kapsamında geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi. Operasyona 58 ekip ve 239 personel ile birlikte mayın ve bomba arama köpekleri de katıldı.

Önceden belirlenen 22 adrese yapılan baskınlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda dikkat çekici ve çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler

Aramalarda tespit edilenler arasında Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan Mauser tüfeği ile birlikte 5 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 172 tabanca fişeği, 8 ruhsatsız av tüfeği, 14 av tüfeği kartuşu, 1 av tüfeği şarjörü, 2 AK-47 Kalaşnikof şarjörü, 46 adet 7.62 mm fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 5 kurusıkı tabanca fişeği yer aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

