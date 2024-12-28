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Kars'ta Sahte İçki Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Kars'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı, 46 litre sahte alkol ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 10:26
Kars'ta Sahte İçki Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Kars'ta Sahte İçki Operasyonu

Kars'ta, sahte içki satışını önlemek amacıyla düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi yasa dışı alkollü içki satışına karşı bir dizi çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Polis ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda yasa dışı alkol imalathanesi olarak kullanılan bir ikamet, bir iş yeri ve bir depoya baskın düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Malzemeler

İmalathanelerde gerçekleştirilen aramalarda, toplamda 17 şişe halinde 46 litre sahte alkollü içki, sahte içki üretimi için kullanılan 24 şişe halinde 120 litre etil alkol, 72 şişe aroma kiti ve 2 huni ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kars'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İmalathanelerde yapılan...

Kars'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İmalathanelerde yapılan aramada, 17 şişe halinde 46 litre sahte alkollü içki, sahte alkollü içki yapımında kullanılan 24 şişe halinde 120 litre etil alkol ve 72 şişe içerisinde aroma kiti ile 2 huni ele geçirildi.

Kars'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İmalathanelerde yapılan...

Kars'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İmalathanelerde yapılan aramada, 17 şişe halinde 46 litre sahte alkollü içki, sahte alkollü içki yapımında kullanılan 24 şişe halinde 120 litre etil alkol ve 72 şişe içerisinde aroma kiti ile 2 huni ele geçirildi.

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