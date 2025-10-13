Kars'ta Şarampole Devrilen Otomobil: 1 Ölü, 2'si Çocuk 3 Yaralı

Kars'ta Selim-Kağızman kara yolunda şarampole devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 22:03
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 22:03
Selim-Kağızman kara yolu Koyunyurdu mevkisinde kaza

Kars'ta Selim-Kağızman kara yolu Koyunyurdu köyü mevkisinde şarampole devrilen otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kazada, sürücü Gülay A. (28) yönetimindeki 06 BT 6058 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan Tülay Y. (30) ile çocukları Yusuf Çınar (3) ve 18 aylık Zeynep Afşin yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

Selim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tülay Y., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

