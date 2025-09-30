Kars'ta Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı düzenlendi

Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatın amacı, olası yangınlara hızlı müdahale kapasitesini sınamak ve ilgili personelin hazır olup olmadığını değerlendirmekti.

Katılımcılar ve uygulama

Tatbikata hastane personeli, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık, Sarıkamış Belediyesi İtfaiyesi ile polis ekipleri katıldı. Tatbikat öncesinde UMKE tarafından personele yangınlar ve müdahale yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Senaryo ve müdahale süreci

Senaryo gereği 3 gün önce hastanede eşi vefat eden hasta yakını, acil servise gelerek yangın çıkardı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. İlk etapta hastane personelince yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilen alevler, ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

UMKE personeli, hastane bahçesine kurduğu sahra hastanesinde yangından etkilenenlere müdahale etti. Yangın çıkaran hasta yakını, hastane güvenlik güçlerince yakalanıp polise teslim edildi. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince yapılan yaralılar, ambulanslarla farklı hastanelere sevk edildi.

Değerlendirme ve hasta görüşü

Başhekim Yardımcısı Kübra Karabağ, tatbikatın Bakanlık ve İl Sağlık Müdürlüğü planları doğrultusunda rutin olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Karabağ, 'Senaryo gereği acil serviste çıkan yangına hızlı şekilde müdahale edildi. Hastaların güvenli şekilde tahliyesi başarılı şekilde yapıldı. Herhangi bir olası yangın afet durumunda gerekli koordinasyonu hızlı şekilde sağlamak, olaya anında müdahale edebilmek, bilgi ve beceri gelişimlerimizi artırmak amacıyla ara ara bu tatbikatları yapıyoruz.' dedi.

Hastaların görüşlerine de yer verildi. Hastalardan Seval Sir, bir anda acil servisin dumanla dolduğunu anlatarak, '"Hastanede yangın var." dediler, hemşire hanım bizi dışarı çıkardı. Çok özverili çalıştılar. Bizleri sahra hastanesine yönlendirdiler. Çok hızlı şekilde toparladılar.' ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen tatbikat, müdahale sürecinin test edilmesi, personel koordinasyonunun sağlanması ve olası eksikliklerin tespit edilmesi bakımından önem taşıyor.

Kars'taki Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği 3 gün önce hastanede eşi vefat eden hasta yakınının, acil servise gelerek çıkardığı yangına ekipler tarafından müdahale edildi.