Kars'ta Sarıkamış Şehitleri Anısına Meşaleli Yürüyüş

Kars'ta Meşaleli Yürüyüşle Sarıkamış Şehitleri Anıldı

Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı etkinlikleri çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel gibi önemli isimlerin katıldığı meşaleli yürüyüş gerçekleştirildi.

Binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları ile meşalelerini taşırken, Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için okunan mevlide de katılarak, Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı.

Etkinlikte, İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tarafından, yönetmenliğini Hüseyin Özer'in yaptığı "Soğuk Heykeller" adlı tiyatro oyunu sahneye konuldu. Ayrıca, kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, Sarıkamış şehitlerini anlatan bir gösteri yaptı.

Yürüyüşe katılan herkes, şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla tekbir getirerek yaklaşık 3 kilometre mesafe katederek Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne ulaştı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceyi bulmasına rağmen, kalabalık bir şekilde gelen katılımcılar, burada şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti ve "Ruhun Şad Olsun" yazısını meşalelerle ateşe verdi.

Etkinliğe, askeri birliklerin yanı sıra Kızılay gönüllüleri ve çeşitli şehirlerden çok sayıda sivil toplum kuruluşu da katıldı. Kızılay gönüllüleri, soğuk havada katılımcılara sıcak çorba ve çay ikramında bulunarak destek oldular.

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Fikriye Kaynak, "Tam bir Sarıkamış sevdalısıyım. Yürüyüşü ruhumda hissediyorum. Biz, onların sayesinde hür yaşıyoruz. Allah onlara binlerce rahmet etsin." derken, Büşra Güney "Havanın çok soğuk olması engel değil, onlar için yürümeye devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Esmer Aydan Ayboğan ise yürüyüş esnasında hissettiği üşümeyi, şehitlerin yaşadığı zorlukları hissederek duyduğunu belirtti ve "Onların hissettiklerini hissedebiliyoruz." şeklinde konuştu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla meşaleli yürüyüş yaptı. Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve "Ruhun Şad Olsun" yazısı meşalelerle ateşe verildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı etkinlikleri kapsamında binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla meşaleli yürüyüş yaptı.