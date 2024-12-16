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Kars'ta Sarıkamış Şehitleri Anma Programı 4-5 Ocak'ta Gerçekleşecek

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılında Kars'ta düzenlenecek anma etkinlikleri, 4-5 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 16:06
Kars'ta Sarıkamış Şehitleri Anma Programı 4-5 Ocak'ta Gerçekleşecek

Kars'ta Sarıkamış Şehitleri Anma Programı

1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda hayatını kaybeden askerler, 110. yılında Kars'ta anılacak. Anma etkinlikleri, 4-5 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Etkinliklerin Planlandığı Toplantı

Her yıl ocak ayının ilk haftasında düzenlenen bu anlamlı programın koordinasyonu için, Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu'nda, Vali Ziya Polat başkanlığında bir toplantı yapıldı. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, etkinlikler üzerine detaylı istişareler yapıldı ve program akışı belirlendi.

Anma Programının Detayları

Etkinlikler, 4 Ocak tarihinde şehit ve gazi ailelerine yönelik bir yemek ile başlayacak. Ayrıca, kardan heykellerin açılması, meşaleli kayak gösterisi, mevlit okunması ve meşaleli yürüyüş etkinlikleri de yer alacak.

5 Ocak'ta ise büyük bir yürüyüşün ardından ay yıldızlı tören alanında protokol konuşmaları yapılacak ve SOLOTÜRK ile Çelik Kanatlar gösteri sunacak.

Vali Polat'ın Açıklamaları

Vali Ziya Polat, tüm kurum ve kuruluşlarla milletin emrinde olduklarını vurgulayarak, "Büyük dedesi Sarıkamış şehidi olan biri olarak konuşuyorum. Köyümüzden 95 kişinin 93'ü Sarıkamış şehididir, bunlardan biri de büyük dedemdir. Geçen yılki törenlerde yaşanan aksaklıkların farkındayız ve bu sene programı daha etkin ve verimli olması için 3 günden 2 güne indirdik. İnşallah gelen misafirlerimizi en iyi şekilde kahramanlar, şehitler diyarı Sarıkamış'ta ağırlayacağız." dedi.

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı...

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler, harekatın 110. yılında Kars'ta 4-5 Ocak'ta düzenlenecek etkinliklerle anılacak. Her yıl ocak ayının ilk haftasında düzenlenen anma programının koordinasyonu için Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu'nda, Vali Ziya Polat başkanlığında toplantı düzenlendi.

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı...

1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordusunun Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler, harekatın 110. yılında Kars'ta 4-5 Ocak'ta düzenlenecek etkinliklerle anılacak. Her yıl ocak ayının ilk haftasında düzenlenen anma programının koordinasyonu için Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu'nda, Vali Ziya Polat başkanlığında toplantı düzenlendi.

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