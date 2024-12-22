Kars'ta Sarıkamış Şehitleri için Temsili Nöbet Tutuldu

Kars'ta Sarıkamış Şehitleri Anıldı

Kars'ta, Sarıkamış şehitleri için kar yağışı altında düzenlenen etkinlikte meşaleli yürüyüş yapıldı ve temsili nöbet tutuldu. Kars Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen anma etkinlikleri, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Sarıkamış ilçesi'nde yapıldı.

Şehitler İçin Yürüyüş

Asker kıyafetleri giyen katılımcılar, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Alisofu Şehitlik Anıtı'na kadar yaklaşık 3 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Karlı ve soğuk havaya rağmen katılımcılar, şehitlikte saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Programda, Kur’an-ı Kerim de okundu.

Nöbet Değişimi ve Anma

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Meslek Yüksekokulu öğrencileri temsili olarak nöbet değiştirdi ve bayrağı teslim aldı. Kars Valisi Ziya Polat, etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm şehitleri rahmetle andığını belirtti.

Sarıkamış Harekatı'nın Önemi

Polat, Sarıkamış Harekatı'nın 22 Aralık'ta başladığını hatırlatarak, "10 binlerce bedenimizin donduğu gün. Bu devlet, bu millet için harekatın başlangıç günü. Bu devlet, millet, ezan, bayrak için şehadet şerbeti içen, beyaz kefen giyen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz," dedi.

Etkinliklere Davet

Vali Polat, katılımcılara teşekkür ederek, Sarıkamış Şehitleri için 4-5 Ocak'ta da anma etkinlikleri düzenleyeceklerini açıkladı. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ise tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, ocağın ilk haftasında düzenlenecek yürüyüşe herkesi davet etti.

Etkinliğe Katılan İsimler

Yürüyüşe Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kars'ta, Sarıkamış şehitleri için kar yağışı altında meşaleli yürüyüş yapılarak temsili nöbet tutuldu. Asker kıyafeti giyerek ilçe merkezinde toplanan vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Alisofu Şehitlik Anıtı'na kadar yaklaşık 3 kilometre yürüyüş yaptı.

Kars'ta, Sarıkamış şehitleri için kar yağışı altında meşaleli yürüyüş yapılarak temsili nöbet tutuldu. Asker kıyafeti giyerek ilçe merkezinde toplanan vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Alisofu Şehitlik Anıtı'na kadar yaklaşık 3 kilometre yürüyüş yaptı.