DOLAR
35,19 0%
EURO
36,73 0%
ALTIN
2.968,28 0%
BITCOIN
3.367.168,54 1,74%

Kars'ta Sarıkamış Şehitleri için Temsili Nöbet Tutuldu

Kars'ta Sarıkamış şehitleri anma etkinlikleri kapsamında meşaleli yürüyüş ve temsili nöbet tutuldu.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 21:13
Kars'ta Sarıkamış Şehitleri için Temsili Nöbet Tutuldu

Kars'ta Sarıkamış Şehitleri Anıldı

Kars'ta, Sarıkamış şehitleri için kar yağışı altında düzenlenen etkinlikte meşaleli yürüyüş yapıldı ve temsili nöbet tutuldu. Kars Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen anma etkinlikleri, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla Sarıkamış ilçesi'nde yapıldı.

Şehitler İçin Yürüyüş

Asker kıyafetleri giyen katılımcılar, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Alisofu Şehitlik Anıtı'na kadar yaklaşık 3 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Karlı ve soğuk havaya rağmen katılımcılar, şehitlikte saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Programda, Kur’an-ı Kerim de okundu.

Nöbet Değişimi ve Anma

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Meslek Yüksekokulu öğrencileri temsili olarak nöbet değiştirdi ve bayrağı teslim aldı. Kars Valisi Ziya Polat, etkinlikte yaptığı konuşmada, tüm şehitleri rahmetle andığını belirtti.

Sarıkamış Harekatı'nın Önemi

Polat, Sarıkamış Harekatı'nın 22 Aralık'ta başladığını hatırlatarak, "10 binlerce bedenimizin donduğu gün. Bu devlet, bu millet için harekatın başlangıç günü. Bu devlet, millet, ezan, bayrak için şehadet şerbeti içen, beyaz kefen giyen tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz," dedi.

Etkinliklere Davet

Vali Polat, katılımcılara teşekkür ederek, Sarıkamış Şehitleri için 4-5 Ocak'ta da anma etkinlikleri düzenleyeceklerini açıkladı. CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp ise tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, ocağın ilk haftasında düzenlenecek yürüyüşe herkesi davet etti.

Etkinliğe Katılan İsimler

Yürüyüşe Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kars'ta, Sarıkamış şehitleri için kar yağışı altında meşaleli yürüyüş yapılarak temsili nöbet...

Kars'ta, Sarıkamış şehitleri için kar yağışı altında meşaleli yürüyüş yapılarak temsili nöbet tutuldu. Asker kıyafeti giyerek ilçe merkezinde toplanan vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Alisofu Şehitlik Anıtı'na kadar yaklaşık 3 kilometre yürüyüş yaptı.

Kars'ta, Sarıkamış şehitleri için kar yağışı altında meşaleli yürüyüş yapılarak temsili nöbet...

Kars'ta, Sarıkamış şehitleri için kar yağışı altında meşaleli yürüyüş yapılarak temsili nöbet tutuldu. Asker kıyafeti giyerek ilçe merkezinde toplanan vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde Alisofu Şehitlik Anıtı'na kadar yaklaşık 3 kilometre yürüyüş yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Üsküp Ziyareti: tarihi çarşıda Türk kültürü ve dostluk mesajı
2
Karabağ Halılarına Özel Sergi İstanbul'da Sanatseverlerle Buluşuyor
3
Ömer Çelik'ten Deniz Yücel'e Sert Tepki: 'Çirkin Bir Dil Kullanıyor!'
4
AK Parti Afyonkarahisar Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi Yapıldı
5
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı
6
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de Yeni Yönetimin Lideri ile Görüştü
7
Samsun'da Öldürülen Arzu Açıkgöz'ün Cenazesi Ordu'da Defnedildi

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Emekliye 5 Bin Lira Destek! Maaşa ek verilecek

Evlilik Hayalleri Yüksek Zamlarla Tehdit Altında: Yüzde 870 Zam

Öğrencilere 10.000 TL Eğitim Desteği: Dağıtımlara Başladı

Yeni Yıl Öncesi Ekmeğe Zam! Fırıncılar Açıklama Yaptı

2024'te Güvenlik Alanında Yeni İş Fırsatları: Jandarma ve Sahil Güvenlik Personel Alım İlanı