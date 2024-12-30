Kars'ta Sarıkamış Şehitlerine Kardan Heykellerle Anma Etkinliği

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına kardan heykeller yapılmaya başlandı. 4-5 Ocak'ta gerçekleşecek anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek bu heykeller, bölgedeki şehitleri en iyi şekilde anmak amacıyla hazırlanıyor.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, AA’ya yaptığı açıklamada, anma etkinliklerinin hızla devam ettiğini belirtti. Kaymakam, "Vatan uğruna canlarını vermiş şehitlerimizi en iyi şekilde anmak için çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor" dedi.

Hepsinden önemlisi, Allahuekber Dağları'nda 110 yıl önce şehit olan askerleri temsilen yapılan bu kardan heykeller, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) ve Atatürk Üniversitesi akademisyenlerinin koordinasyonunda gelişiyor. KAÜ’den Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Hanifi Zengin liderliğindeki 7 kişilik ekip, Kızılçubuk mevkisinde çalışmalarına başladılar.

Yapımında 200 kamyon kar kullanılan heykellerin açılışı 4 Ocak'ta yapılacak. Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesindeki çalışmalar da devam edecek.

Muhammet Hanifi Zengin, "Şu anda bulunduğumuz yer Allahuekber Dağı etekleri, burada kahramanca şehit olanların anısına kardan heykellerimizi yapıyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, etkinliklere tüm vatandaşları davet ederek, "Ülkemizin 81 ilindeki bütün vatandaşlarımızı 4-5 Ocak'taki etkinliğimize bekliyoruz. Şehitlerimize bir kez daha Yüce Rabbim'den rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.