Kars'ta Sarıkamış Şehitlerini Anma Etkinlikleri için Hazırlıklar Başladı

Kars'ta Sarıkamış Şehitleri Anma Etkinlikleri Hazırlıkları Hız Kazandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 4-5 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Osmanlı ordusunun 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak amacıyla başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma programları kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde, şehit düşen askerlerimize saygı duruşunda bulunulacak.

Meşaleli Yürüyüş ve Işıklandırmalar

Etkinlikler için belediye ekipleri tarafından yollarda temizlik ve düzenleme çalışmaları yapıldı. Özellikle meşaleli yürüyüşün yapılacağı Cumhuriyet Caddesi, ışıklandırma direkleriyle boydan boya aydınlatıldı.

Belediye Başkanı'ndan Açıklama

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, anma etkinlikleri için hazırlık çalışmalarının başladığını duyurdu. Kılıç, Valilik koordinesinde Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını belirterek, "Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılında, şehitlerimizin ruhuna yakışır şekilde bir anma programı gerçekleştirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Gece meşaleli yürüyüş yapacağımız caddemizi ışıklandırdık. İlçemizi Türk bayrakları ve afişlerle donatacağız. Ayrıca etkinliklerin yapılacağı alanlarda çevre düzenlemesi çalışmalarımız devam ediyor," ifadelerini kullandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4-5 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, konuya ilişkin açıklamada bulundu.