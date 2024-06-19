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Kars'ta sel felaketi! Evler yıkıldı, dev kayalar yolları kapattı!

Kars'ın Kağızman ilçesinde şiddetli yağış sele neden oldu. Bazı ev ve ahırlar yıkılırken, dev kayalar yolları kapattı. AFAD ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 19.06.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 12:37
Kars'ta sel felaketi! Evler yıkıldı, dev kayalar yolları kapattı!

Kars'ın Kağızman ilçesinde sağanak yağış sele dönüştü. Yoğun yağışın ardından gelen sel suları Akdam köyünde bulunan bazı ev ve ahırları yıktı. Ulaşımda aksamalara neden olan sel, dev kayaları da beraberinde getirerek yolları kapattı.

Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı. Selden ne kadar maddi hasar oluştuğu ve yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

hava-durumu

Kağızman'da son zamanlarda sık sık sel felaketleri yaşanıyor. Yetkililer, vatandaşları sel uyarılarına karşı dikkatli olmaya ve gerekli önlemleri almaya çağırdı.

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