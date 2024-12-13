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Kars'ta Selim-Göle Yolu Kış Sezonu Boyunca Ulaşıma Kapandı

Kars'ın Selim-Göle kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle kış boyunca ulaşıma kapatıldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 20:16
Kars'ta Selim-Göle Yolu Kış Sezonu Boyunca Ulaşıma Kapandı

Kars'ta Selim-Göle Yolu Kış Sezonu Boyunca Ulaşıma Kapandı

Kars'ın Selim ilçesi ile Ardahan'ın Göle ilçesi arasındaki yol, yoğun kar ve tipi nedeniyle tüm kış sezonunda geçerli olmak üzere ulaşıma kapatıldı. Kentte yüksek rakımlardaki yollarda ayrıca tipi ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Selim-Göle kara yolunu bu olumsuz hava koşulları nedeniyle kış sezonu boyunca ulaşıma kapattı. Kars Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Selim-Göle kara yolunun ulaşıma kapatıldığı bildirilerek şu ifadelere yer verildi:

"Kış programında mücadele dışı yollar kapsamında bulunan Selim-Göle yolumuzun (Allahuekber Dağı Geçidi) yoğun kar ve tipi nedeniyle 13 Aralık 2024 tarihi saat 17.30 itibarıyla tüm araçlar için trafiğe kapatılmıştır."

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