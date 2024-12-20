Kars'ta Şiddetli Rüzgar Evlerin Çatısını Uçurdu

Kars'ta Şiddetli Rüzgar Etkili Oldu

Kars'ın Selim ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, birçok evin çatısına zarar verdi. Yoğun rüzgarın hayatı olumsuz etkilemesi nedeniyle, 3 evin çatısı uçtu.

Afet Ekipleri Göreve Başladı

Olayın ardından, bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatıları uçan evlerde hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdi. İlgili kurumlar, afet sonrası gerekli müdahaleleri yapmak için bölgede, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun mesai harcıyor.