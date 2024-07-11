Kars’ta şiddetli rüzgar ve sağanak yaşamı felç etti

Kars’ta akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini artıran rüzgar ve sağanak yağış, kentin günlük yaşamını olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren sağanak yağmur, kentin cadde ve sokaklarını adeta göle çevirdi. Vatandaşlar ve sürücüler bu durumdan büyük zorluklar yaşadı.



KENT MERKEZİNDE CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Sağanak yağış nedeniyle Kars kent merkezinde cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Yusufpaşa ve Sukapı mahallelerini birbirine bağlayan Kars çayı üzerindeki köprü su altında kaldı, bu da sürücülere zor anlar yaşattı. Faik Bey Caddesi ve İnönü Caddesi de su birikintileri nedeniyle geçilmez hale geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar, tahta ve benzeri malzemeler kullanarak suyun etkisinden korunmaya çalıştı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çevredeki iş yerlerine sığındı. Kentin birçok noktasında benzer manzaralar yaşanırken, özellikle yaya trafiği büyük ölçüde etkilendi. Su birikintileri nedeniyle yayalar, iş yerlerinin saçakları altına ve kapalı mekanlara yöneldi.



ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN İKİ İNEK ÖLDÜ

Sağanak yağışın ardından etkisini gösteren şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkilemeye devam etti. Paşaçayır Mahallesinde, şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle elektrik direğinden kopan kablolar, iki ineğin elektrik akımına kapılarak ölmesine neden oldu. Bu olay, bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin etti.

Halit Paşa Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen bir ağaç devrildi. Neyse ki, ağacın devrildiği sırada yolda araç ve yaya olmaması can kaybı ya da yaralanmayı önledi. Yusufpaşa Mahallesi Muhtarı Ferit Koç, durumu belediye yetkililerine bildirerek, ağacın kaldırılması talebinde bulundu. Olay yerine gelen ekipler, ağacı hızar makinesi ile parçalara ayırarak kaldırdı.



Yaşanan olumsuzluklar üzerine belediye yetkilileri, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağışların devam edebileceği belirtilerek, özellikle su baskınlarına ve devrilebilecek ağaçlara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.



SÜRÜCÜLER TRAFİKTE ZOR ANLAR YAŞADI

Cadde ve sokakların suyla kaplanması, trafikte de büyük zorluklar yarattı. Sürücüler, su birikintileri nedeniyle araçlarını kontrol etmekte zorlandı. Özellikle Kars çayı üzerindeki köprüde yaşanan su baskını, trafiğin tamamen durmasına neden oldu. Belediye ekipleri, suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürdü.

Sağanak yağışın durmasının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına başladı. Su birikintilerinin tahliyesi ve yağış nedeniyle biriken çöplerin temizlenmesi için yoğun bir çaba sarf edildi. Ekipler, kentteki yaşamın normale dönmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürdü.



Belediye yetkilileri, Kars’ta benzer olayların tekrar yaşanmaması için önlemler almaya devam edeceklerini belirtti. Özellikle yağışlı dönemlerde su baskınlarına karşı tedbirlerin artırılacağı ve altyapı çalışmalarının hızlandırılacağı ifade edildi. Vatandaşların da olası fırtına ve sağanak yağış durumlarında daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

