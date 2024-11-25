Kars'ta Sobadan Sızan Karbonmonoksit Gazı, Anne ve 4 Çocuğu Hastanelik Etti

Kars'ta Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi

Kars'ta, İstasyon Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle bir anne ile dört çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye Kaldırılan Aile

Sabah saatlerinde C.G. isimli anne, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne C.G.'nin yanı sıra çocukları E.D.G. (10), E.S.G. (7), A.K.G. (4) ve D.C.G. (3)'nin de karbonmonoksit gazından etkilendiğini tespit etti.

Anne ve çocukları, hemen Harakani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan kontroller sonucunda, aile bireylerinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karbonmonoksit gazı zehirlenmesi, her yıl birçok insanın hayatını tehdit eden bir durumdur. Bu tür olayların önüne geçebilmek için, soba ile ısınan alanlarda düzenli havalandırma yapılması ve gaz kaçaklarının kontrol edilmesi önemlidir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.