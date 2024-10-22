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Kars'ta Soğuk Hava Etkisini Gösteriyor

Kars'ta soğuk hava nedeniyle kırağı ve buzlanma oluştu, Çalı Gölü de etkilenerek yer yer dondu.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 11:26
Kars'ta Soğuk Hava Etkisini Gösteriyor

Kars'ta Soğuk Hava ve Kırağı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, soğuk hava şartları ve kırağı etkisini gösteriyor. Gece saatlerinde aralıklarla yağan kar, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yerini dondurucu havaya bıraktı.

Sıfırın Altında Sıcaklıklar

İlçede hava sıcaklığı gece sıfırın altında 6 dereceye kadar düştü. Bu durum, araçların camlarının buz tutmasına ve bitkilerin kırağı ile kaplanmasına neden oldu.

Kara Yolu Durumu

Kars-Erzurum kara yolunun Mescitli mevkisinde oluşan sis ve buhar nedeniyle, yollarda buzlanma meydana geldi. Bu yüzden araçlar yolda kontrollü bir şekilde ilerleyebildi.

Çalı Gölü'nde Buzlanma

Kars'ta 2 bin 237 rakıma sahip olan Çalı Gölü de soğuk havadan etkilenerek yer yer buzla kaplandı. Hanlar Geçidi mevkisinde bulunan bu sulak alan, 2016'dan beri koruma altında.

Gölün Görsel Güzelliği

Buzlanmalar ve karla örtülen çevresi, bu doğal güzelliği drone ile görüntülemeye de olanak tanıdı. Çalı Gölü'ndeki bu etkileyici manzaralar, bu yıl soğuk havanın nasıl etkili olduğunu gözler önüne seriyor.

Kars'ta 2 bin 237 rakımda yer alan ve 2016'dan itibaren "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak...

Kars'ta 2 bin 237 rakımda yer alan ve 2016'dan itibaren "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunan Çalı Gölü'nde soğuk havanın etkisiyle yer yer buzlanma oluştu.

Kars'ta 2 bin 237 rakımda yer alan ve 2016'dan itibaren "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak...

Kars'ta 2 bin 237 rakımda yer alan ve 2016'dan itibaren "ulusal öneme haiz sulak alan" olarak koruma altında bulunan Çalı Gölü'nde soğuk havanın etkisiyle yer yer buzlanma oluştu.

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