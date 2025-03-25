Kars'ta Soğuk Hava ve Kar Yağışı Hayatı Zorlaştırıyor

Kars'ta Soğuk Hava ve Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

Kars'ta son günlerde etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düşerken, bu durum yaban hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştırdı.

Yaban Hayvanları Zor Durumda

Özellikle Kars Çayı'nda, yeşilbaş ördekler yiyecek arayışında mücadele ediyor. Soğuk hava etkisiyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları, zorlu yaşam şartları ile karşı karşıya kalıyor.

Sarıkamış'ta Don Olayı

Sarıkamış ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece olarak ölçüldü. Bu soğukluk, bina çatıları ve ağaçlarda buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu. Ayrıca, küçük su göletlerinin de donması ile birlikte, bazı yerlerde yaban kuşları yiyecek ararken gözlemlendi.

Bu çetin kış koşulları, hem insanlar hem de doğadaki canlılar için çeşitli zorlukları beraberinde getiriyor.