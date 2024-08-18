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Kars'ta Sulama Suyu Nedeniyle Çıkan Silahlı Kavga

Kağızman ilçesinde sulama suyu tartışmasıyla başlayan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 20:52
Kars'ta Sulama Suyu Nedeniyle Çıkan Silahlı Kavga

Kars'ta Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, sulama suyu yüzünden Taşbilek köyü'nde iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan dört kişiden biri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olayın Gelişimi

Sulama suyu nedeniyle yaşanan tartışma, hızla büyüyerek silahlı müdahaleye zemin hazırladı. Kavga sırasında Cezmi, Rufet, Emre ve Erhan Güzel yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu kritik olan Erhan Güzel ise daha sonra Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Güvenlik Önlemleri ve Adli Süreç

Olayın ardından jandarma ekipleri, köyde güvenlik önlemleri alarak giriş ve çıkışları kontrol altına aldı. Yapılan araştırmalar neticesinde, olayla bağlantılı üç kişi yakalandı.

Polis sorgusunun ardından, adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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