Kars'ta sular altında kalan köyden geriye sadece cami minaresi kaldı!

Barajın sularıyla birlikte gömülen köy, ilkbahar mevsimiyle birlikte tamamen su altında kaldı. Artık sadece cami minaresi su yüzeyinde beliriyor. Köyden geriye kalan bu minare, köy halkı için geçmişlerini hatırlatan en önemli simge haline geldi.







Karakurt köyünde yaşayanların anılarının çoğu, barajın suları altında kalan bu manzaralarla birlikte yitip gitti. Köy sakinleri, "Burada büyüdük, oynadık, yaşadık. Şimdi köyümüzün izleri su altında," diyerek duygularını ifade ediyor. Cep telefonlarıyla Cami minaresini kaydeden köy halkı, sular altında kalan anılarını da kaybettiklerini ifade ettiler.

HÜZÜNLÜ GÖRÜNTÜLER: KÖY HALKININ KAYIP HATIRALARI

Karakurt Barajı'nın suları altında kalan Karakurt köyü, bir zamanlar yaşanmışlıkları ve tarihi izleriyle birlikte sulara gömüldü. Köy sakinleri, geçmişlerinin bu şekilde kaybolmasına üzülürken, cami minaresinin su üzerindeki varlığı ise onlara duygusal anlar yaşatıyor.

