Kars'ta Tarımsal Kuraklık Masaya Yatırıldı: İl Kriz Merkezi Toplantısı

Kars'ta 'Tarımsal Kuraklıkla Mücadele İl Kriz Merkezi Toplantısı'nda su durumu, eylem planları, sulama altyapısı ve erken uyarı sistemleri ele alındı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 13:13
Kars'ta, tarımsal üretimde yaşanabilecek olası kuraklık risklerine karşı alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Tarımsal Kuraklıkla Mücadele İl Kriz Merkezi Toplantısı düzenlendi. Toplantı kentteki tarımsal dayanıklılığı güçlendirmeye odaklandı.

Toplantı Detayları

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen oturuma Vali Yardımcısı Aydın Göçer başkanlık etti. Toplantıda Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın ile ilgili kurum temsilcileri hazır bulundu.

Gündemde kent genelindeki mevcut su durumu, meteorolojik veriler ve üreticilerin karşılaşabileceği sorunlar yer aldı. Katılımcılar, olası senaryolar üzerinden riskleri değerlendirdi ve müdahale önceliklerini belirledi.

Alınan Kararlar ve Öne Çıkan Konular

Toplantıda, tarımsal kuraklık riskine karşı uygulanacak eylem planları gözden geçirilirken; sulama altyapısının güçlendirilmesi, çiftçilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması ve su kaynaklarının verimli kullanımı öncelikli başlıklar olarak belirlendi.

Ayrıca, meteorolojik tahminler doğrultusunda erken uyarı sistemlerinin etkin şekilde kullanılması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, kuraklıkla mücadelede kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti ve üreticilerin olası verim kayıplarına karşı bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Toplantı sonunda, Kars'ta tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini korumak amacıyla hazırlanan plan ve stratejilerin güncellenerek sahada uygulanmasına yönelik kararlar alındı.

