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Kars'ta Ticari Araç ve Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Tırda çıkan yangın söndürüldü.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 19:55
Kars'ta Ticari Araç ve Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

Kars'ta Kaza: Hafif Ticari Araç ve Tır Çarpıştı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, hafif ticari araç ile tır arasında meydana gelen çarpışmada 2 kişi yaralandı. Kaza, Alisofu köyü yakınlarında yaşandı ve tırın devrilmesi sonucu şarampole inerek yangın çıkmasına neden oldu.

Kaza sırasında Deniz Kızılaslan (26) yönetimindeki mısır tanesi yüklü tır, Serkan Güler (38) idaresindeki 35 BME 547 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tır alev aldı.

Yaralılar arasında bulunan hafif ticari aracın sürücüsü ve yanında bulunan B.Ö. hemen sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere Sarıkamış Devlet Hastanesi

Kazanın ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, tırda çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, şarampole devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, şarampole devrilen tırda çıkan yangın söndürüldü.

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