Kars'ta Ticari Araç ve Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

Kars'ta Kaza: Hafif Ticari Araç ve Tır Çarpıştı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, hafif ticari araç ile tır arasında meydana gelen çarpışmada 2 kişi yaralandı. Kaza, Alisofu köyü yakınlarında yaşandı ve tırın devrilmesi sonucu şarampole inerek yangın çıkmasına neden oldu.

Kaza sırasında Deniz Kızılaslan (26) yönetimindeki mısır tanesi yüklü tır, Serkan Güler (38) idaresindeki 35 BME 547 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen tır alev aldı.