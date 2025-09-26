Kars'ta tomruk yüklü kamyonla çarpışma: Otomobil sürücüsü öldü

Kars-Ardahan kara yolu Ani Ören Yeri kavşağında tomruk yüklü kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü Ömer Uğurlu (54) olay yerinde yaşamını yitirdi; kamyon sürücüsü N.B. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 22:14
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 22:25
Kars'ta tomruk yüklü kamyonla çarpışma: Otomobil sürücüsü öldü

Kars'ta tomruk yüklü kamyonla çarpışma: Otomobil sürücüsü öldü

Kaza ve müdahale

Kars-Ardahan kara yolu Ani Ören Yeri kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, N.B. idaresindeki 34 EZ 9063 plakalı tomruk yüklü kamyon ile Ömer Uğurlu (54) yönetimindeki 34 JN 0185 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tomruk yüklü kamyon otomobili yaklaşık 50 metre sürükledi. Kavşağı takiben otomobil refüje çıkarak bir elektrik direğine çarparak durdu.

Olay yeri incelemesi ve sonuç

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yol ulaşıma kapatılarak güvenlik önlemleri alındı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Ömer Uğurlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

N.B. adlı kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Uğurlu'nun cenazesi Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kars'ta tomruk yüklü kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kars'ta tomruk yüklü kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kars'ta tomruk yüklü kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Kanser Farkındalığı Yürüyüşü — 12. Uluslararası Onkoloji Günleri
2
Polonya, Belarus sınırını 25 Eylül'de yeniden açıyor | Zapad 2025
3
Aydın'da Yarım Asırlık Çiftler Evlilik Tecrübelerini Paylaştı
4
Trabzon Arsin'de Sağanak Heyelana Yol Açtı: 5 Mahalle ve Atayurt-Santa Yolu Etkilendi
5
Lapid'ten Netanyahu'ya Sert Eleştiri: BM Genel Kurulu'nda 'Eskimiş Numara' Konuşması
6
Fatih'te Eğlence Mekanında 'Müstehcenlik' Gözaltısı
7
22. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Yasawi Group konseriyle sürdü

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı