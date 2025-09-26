Kars'ta tomruk yüklü kamyonla çarpışma: Otomobil sürücüsü öldü
Kaza ve müdahale
Kars-Ardahan kara yolu Ani Ören Yeri kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, N.B. idaresindeki 34 EZ 9063 plakalı tomruk yüklü kamyon ile Ömer Uğurlu (54) yönetimindeki 34 JN 0185 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tomruk yüklü kamyon otomobili yaklaşık 50 metre sürükledi. Kavşağı takiben otomobil refüje çıkarak bir elektrik direğine çarparak durdu.
Olay yeri incelemesi ve sonuç
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yol ulaşıma kapatılarak güvenlik önlemleri alındı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Ömer Uğurlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
N.B. adlı kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Olay yerindeki incelemenin tamamlanmasının ardından Uğurlu'nun cenazesi Kars Harakani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
