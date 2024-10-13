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Kars'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 13:01
Kars'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kars'ta Canlı Yaşanan Trajik Kaza

Kars'ta gerçekleşen bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ciddi şekilde yaralandı. Olayın detayları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazanın Oluşumu

Kaza, Kars'ın merkezinde bulunan Cumhuriyet Caddesi'nde, İsmail Aytemiz Caddesi'nden gelen bir otomobil ile plakası bilinmeyen başka bir aracın çarpışması sonucu meydana geldi. Kars Tren Garı Kavşağı'nda gerçekleşen çarpışmanın ardından, sürücüsü net olarak tanımlanamayan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Yaralıların Durumu

Kazanın ardından araçta bulunan T.G. ile G.E, F.E, A.G. ve L.G. ciddi yaralar aldılar. Yaralıların durumunu bildiren sağlık ekipleri, olay yere hızla intikal etti. Sıkışan yaralılar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı ve ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sevk edildi.

G.E., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer dört yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaçan Sürücü İçin Çalışmalar Başlatıldı

Kazanın ardından kaçan sürücüyü tespit etmek için polis ekipleri çalışma başlattı. Kars’taki bu talihsiz olay, yerel halkta büyük bir üzüntü yarattı.

Kars'ta, Kars Tren Garı Kavşağı'nda 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ağır...

Kars'ta, Kars Tren Garı Kavşağı'nda 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Kars'ta, Kars Tren Garı Kavşağı'nda 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ağır...

Kars'ta, Kars Tren Garı Kavşağı'nda 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri kaza yerine sevk edildi.

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