Kars'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kars'ta Trafik Kazasında İki Kişi Yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil arasında meydana gelen çarpışmada, 2 kişi yaralandı.

Olay, İstiklal Mahallesi Kars-Sarıkamış çevre yolunda gerçekleşti. Yusuf K. yönetimindeki 41 PH 951 plakalı hafif ticari araç, Elif T'nin kullandığı 61 ER 779 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Elif T'nin aracı ters döndü.

Kazada, sürücü Elif T. ve araçta bulunan Esra B. yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.