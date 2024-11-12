DOLAR
34,37 -0,21%
EURO
36,55 0,14%
ALTIN
2.885,72 0,34%
BITCOIN
2.931.659,97 1,87%

Kars'ta Uyuşturucu İmalatı ve Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Kars'ta operasyon düzenleyen narkotik ekipleri, uyuşturucu imal eden 2 kişiyi tutukladı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 16:31
Kars'ta Uyuşturucu İmalatı ve Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin merkezinde bulunan bir apart eve operasyon düzenledi.

Evde gerçekleştirilen aramada, toplamda 224,60 gram sıvı ve katı halde sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 74,99 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan 227,65 gram aseton ve paketleme amacıyla kullanılan bir rulo alüminyum folyo ele geçirildi.

Apart evde konaklayan F.Ö. (34) ve O.G. (34) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, uyuşturucu imal ve ticareti iddiasıyla tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fırat Çakıroğlu'nun Anneden İzmir Valiliği'ne Şehitlik Başvurusu
2
Van Gölü'ne Düşen Dana, Mahalle Sakinleri Tarafından Kurtarıldı
3
Antalya'da Kaçakçılık Operasyonunda 11 Gözaltı
4
X. Milletlerarası Türkoloji Kongresi İstanbul'da Başladı
5
Üsküp'te AB-Türkiye İlişkileri Paneli: Kuzey Makedonya'nın Geleceği Tartışıldı
6
İran ve Suudi Arabistan İlişkilerini Güçlendirme Vurgusu
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak