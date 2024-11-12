Kars'ta Uyuşturucu İmalatı ve Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı. Bu kapsamda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin merkezinde bulunan bir apart eve operasyon düzenledi.

Evde gerçekleştirilen aramada, toplamda 224,60 gram sıvı ve katı halde sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 74,99 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan 227,65 gram aseton ve paketleme amacıyla kullanılan bir rulo alüminyum folyo ele geçirildi.

Apart evde konaklayan F.Ö. (34) ve O.G. (34) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, uyuşturucu imal ve ticareti iddiasıyla tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

Kars'ta uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.