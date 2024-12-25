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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 sokak satıcısı tutuklandı. Operasyonda esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:20
Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Kars'ta, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcıları ve uyuşturucu kullananlara karşı kapsamlı bir çalışma başlattı.

Önceden belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda Ç.Ş (29), R.Y.A. (24) ve A.K. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu, ayrıca şişelerde sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı madde ile uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan asetondan oluşan 3 cam aparat ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı.

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