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Kars'ta Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:55
Kars'ta Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Kars'ta Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, sokak satıcıları olarak bilinen "torbacılara" yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Operasyonun Detayları

Gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli M.G.K. (43) gözaltına alındı. Yetkililer, bu süreçte sokak satıcılarının yanı sıra uyuşturucu kullanan kişilere de yönelik bir çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda, toplam 432 adet sentetik ecza ile birer adet kurusıkı tabanca ve şarjörü ele geçirildi.

Yasal Süreç Başladı

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan M.G.K., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan zanlı, adalet önünde hesap verecek.

Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli...

Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli...

Kars'ta "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

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