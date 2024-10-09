Kars'ta Uyuşturucu Suçlusu Firari Hükümlü Ele Geçirildi

Kars'ta Uyuşturucu Kaçakçılığına Son
Kars'ta, uyuşturucu ticareti suçundan 17 yıl 2 ay 2 gün hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.
Kars Emniyet Müdürlüğü'nden Başarılı Operasyon
Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan suçlulara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.
Firari Hükümlü İfade Verdi
Operasyon sırasında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 17 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 yaşındaki Ö.Ç. yakalandı.
Ö.Ç, emniyette ve adliyede gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Kars'ta, "uyuşturucu ticareti" suçundan 17 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.