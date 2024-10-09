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Kars'ta Uyuşturucu Suçlusu Firari Hükümlü Ele Geçirildi

17 yıllık hapis cezası bulunan firari hükümlü Kars’ta yakalandı, cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 22:57
Kars'ta Uyuşturucu Suçlusu Firari Hükümlü Ele Geçirildi

Kars'ta Uyuşturucu Kaçakçılığına Son

Kars'ta, uyuşturucu ticareti suçundan 17 yıl 2 ay 2 gün hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nden Başarılı Operasyon

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticareti yapan suçlulara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Firari Hükümlü İfade Verdi

Operasyon sırasında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 17 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49 yaşındaki Ö.Ç. yakalandı.

Ö.Ç, emniyette ve adliyede gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Kars'ta, "uyuşturucu ticareti" suçundan 17 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü...

Kars'ta, "uyuşturucu ticareti" suçundan 17 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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