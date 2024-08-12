Kars'ta Yaban Hayatı: Bozayı ve Domuz Sürüleri Doğada Görüntülendi

Kars'ta Yaban Hayatı Görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğal yaşam alanlarında yavrusuyla dolaşan bir bozayı ve sürü halinde hareket eden yaban domuzları gözlemlendi.

Yaban Hayvanlarının Doğal Yaşam Alanı

Sarıkamış, sarıçam ormanları ve zengin bitki örtüsü ile pek çok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor. Özellikle Acısu mevkisi, bu canlıların sıklıkla görüldüğü yerlerin başında geliyor.

Bozayı ve Yaban Domuzları

Acısu mevkisinde yavrusuyla gezen bozayı, bir dere kenarından su içtikten sonra ormana doğru hareket etti ve gözden kayboldu. Diğer yandan, Kars-Göle kara yolunda bir grup yaban domuzu da dağdan inerek kara yolunu ve bölgedeki dereyi geçti, ardından ormanlık alana yöneldi.

Vatandaşların İlgi Göstermesi

Bölgeden geçen bazı vatandaşlar, bu doğal manzarayı cep telefonlarıyla kaydetmek için araçlarından inerek yaban hayvanlarını görüntülemeye çalıştı.