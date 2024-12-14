Kars'ta Yaban Hayvanları için Yiyecek Bırakıldı

Kars'ta Yaban Hayvanlarına Destek

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yaban hayvanları için ormanlık alana yem bırakıldı. Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Sarıkamış'ta, 2 bin 200-2 bin 800 rakımda bulunan sarıçam ormanları yaban hayatı için kritik bir yaşam alanı oluşturuyor.

Yemleme Çalışmaları Gerçekleşti

Kars Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği, Kars Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) birimi ve Sarıkamış Belediyesi, kış şartlarında yaban hayvanlarının aç kalmaması için yemleme çalışmaları gerçekleştirdi.

Ekipler, Karakurt, Düzmeşe ve Keklik Vadisi alanlarına toplamda 200 kilogram buğday, 200 kilogram sakatat, ekmek ve ot bıraktı.

Başkan Kılıç’tan Açıklama

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış mevsiminin kar yağışı ve soğuk havayla birlikte etkisini artırdığını belirtti. Orman içindeki hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğünü ifade eden Kılıç, "Yaban hayatı açısından Sarıkamış'ta iklim şartları ağır geçtiğinden, onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sadece yaban hayvanları değil, sahipsiz sokak hayvanları için de yardımcı oluyoruz." dedi.

Kılıç, doğa koruma ve jandarma ekiplerinin yemleme çalışmasına katkıda bulunarak, vatandaşları da bu konuda duyarlı olmaya davet etti.