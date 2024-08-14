Kars'ta Yaban Mersini Hasadı Zamanı

Kars'ta Yaban Mersini Bereketi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, son yağışların ardından kışlık reçel hazırlığı için yaban mersini toplayan vatandaşlar, doğal olarak yetişen bu meyvenin tadını çıkarıyor.

Doğanın Mükafatı: Yaban Mersini

Yaklaşık 2.500 rakımda sarıçam ormanları içerisinde bulunan yaban mersini, kayak merkezi çevresindeki Karanlık ve Sulu Dere bölgelerinde bol miktarda yetişiyor. Özellikle bu yıl aşırı yağışlar nedeniyle bu doğal ürünlerin veriminde büyük bir artış gözlemleniyor.

Yerel Halkın Yorumları

Yaban mersini toplayan Gülseren Güneş, bu sağlıklı bitkinin faydalarına dikkat çekerek, "Yaban mersini derde derman. Topladığımızı reçel ve şurup olarak hazırlayıp çocuklara yediriyoruz. Ben de torunum için topluyorum," şeklinde konuştu.

Kayak merkezi bölgesinde yaban mersini toplayan Nazlı Açelya Demirci de, "Tam zamanı, antioksidan özelliğine sahip. Şurubunu ve reçelini yapıyoruz. İsteğe bağlı saf olarak da tüketebilirsiniz," dedi.

Vatandaşlardan Selma Yavuz ise Sarıkamış ormanlarının bereketinden bahsederek, topladıkları yaban mersinlerini kış aylarında tükettiklerini ifade etti.