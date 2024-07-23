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Kars'ta Yağışların Ardından Dev Mantar Bereketi

Kars'taki sağanak yağışlar, dev mantarların çıkmasına yol açtı. Vatandaşlar bu durumu sevinçle karşıladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 12:42
Kars'ta Yağışların Ardından Dev Mantar Bereketi

Kars'ta Dev Mantarların Ortaya Çıkışı

Kars'ta uzun süredir devam eden sağanak yağışlar, doğa severler için sürpriz bir bereketi beraberinde getirdi. Şehrin merkezi ve çevresindeki çayırlarda dev beyaz çayır mantarları gün yüzüne çıktı.

Vatandaşların Sevinci

Yağışların ardından ortaya çıkan dev mantarlar, Karslıları hem şaşırttı hem de sevindirdi. Birçok vatandaş, topladıkları mantarları satarak ek gelir elde etmeyi tercih ediyor. Diğerleri ise bu doğal lezzetleri evlerinde değerlendirmeyi seçiyor.

Büyüklüğüne Dikkat!

Yahni Dağı eteklerinden toplanan dev mantarların bazıları, şaşırtıcı şekilde 40 santimetre genişliğe ulaşabiliyor. Bu durum, hem fotoğraf tutkunlarının hem de mantar avcılarının ilgisini çekiyor.

Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşları...

Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşları sevindirdi.

Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşları...

Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşları sevindirdi.

Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşları...

Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşları sevindirdi.

Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşları...

Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşları sevindirdi.

Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşları...

Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşları sevindirdi.

Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşları...

Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşları sevindirdi.

Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşları...

Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşları sevindirdi.

Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşları...

Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşları sevindirdi.

Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşları...

Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşları sevindirdi.

Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşları...

Kars'ta uzun bir süredir etkili olan sağanağın ardından çıkan dev mantarlar vatandaşları sevindirdi.

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