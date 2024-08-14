Kars'ta Yamaç Paraşütü ile Ani'nin 960. Yıldönümü Kutlandı

Kars'ta Yamaç Paraşütü ile Ani'nin 960. Yıldönümü Etkinliği

Kars'ta, 16 Ağustos 1064'te Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan'ın Ani'yi fethetmesinin 960. yıl dönümü nedeniyle özel bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikte, Türkiye Hava Sporları Federasyonu Akdeniz Havacılık Kulübü üyesi 10 yamaç paraşütü pilotu, 2 bin 300 rakımlı Üçler Tepesi'nden atlayış gerçekleştirdi.

Yamaç Paraşütü ile Anma Töreni

Kars Valiliği'nin koordinesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, yamaç paraşütü gösterisiyle başladı. Pilotlar, havada Türk bayrağı açarak Türk tarihine olan bağlılıklarını gösterdi. Kars Valisi Ziya Polat'ın Açıklamaları

Kars Valisi Ziya Polat, gazetecilere verdiği açıklamada, Ani'nin fethinin Türklerin Anadolu'ya girişinin ilk adımı olduğunu vurguladı. Polat, "Ani’yi anlamak ve anlatmak büyük önem taşıyor. Bugün bu tarihi anmanın ardından Ani’nin farkındalığını artırmayı hedefliyoruz," dedi.

Polat, Kars'ta भविष्य için yamaç paraşütü etkinliklerinin daha da yaygınlaşacağını belirterek, "Hedefimiz Kars’taki gençlerimize yamaç paraşütü eğitimi vermek ve bu konuda dışardan gelen misafirlerimizi ağıralamaktır. Ani demek, Anadolu demek. Bu güzellikleri hem halkımıza hem de uluslararası alana tanıtmak istiyoruz," ifadelerini kullandı.

Etkinlik Sonrası Halay

Etkinliklerin sonunda katılımcılar birlikte halay çekerek bu anlamlı günü coşkuyla kutladılar.