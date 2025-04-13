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Kars'ta Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kars'ta artan kar yağışı, görüş mesafesini düşürüyor ve sürücülere zorluk çıkarıyor.

Yayın Tarihi: 13.04.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 18:13
Kars'ta Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kent genelinde aralıklarla yağan kar, zaman zaman etkisini artırarak yoğun bir şekilde kendini gösteriyor.

Bu durum, görüş mesafesinin düşmesine neden olurken, özellikle Kars-Digor kara yolu'nda sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaştırıyor. İlerlemenin güçleştiği bu yolda kar, zaman zaman tipiye dönüşüyor.

Ayrıca, Sarıkamış ilçesinde de aralıklarla yeni kar yağışları etkili oluyor. Yağışla birlikte, özellikle sarıçam ormanları, bitkiler ve mor kardelenler ise bembeyaz bir örtüye büründü.

Bölgeye gelen yaban kuşları ise karlı arazide yiyecek aramakta zorlanıyor ve bu olumsuz hava koşulları, doğal ekosistemi de etkiliyor.

Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar nedeniyle Sarıkamış ilçesinde trafikteki araç...

Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar nedeniyle Sarıkamış ilçesinde trafikteki araç sürücüleri güçlükle ilerledi.

Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar nedeniyle Sarıkamış ilçesinde trafikteki araç...

Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar nedeniyle Sarıkamış ilçesinde trafikteki araç sürücüleri güçlükle ilerledi.

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