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Kars'ta Yoğun Kar Yağışı Tırları Yolda Bıraktı

Kars'taki yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkileyerek tırların yolda kalmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 23:25
Kars'ta Yoğun Kar Yağışı Tırları Yolda Bıraktı

Kars'ta Yoğun Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Kars'ta etkili olan yoğun kar, ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı. Akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağış, kentin günlük yaşamını olumsuz bir şekilde etkiliyor.

Ulaşımda Zorluklar Yaşanıyor

Kar yağışı nedeniyle Kars-Ardahan ve Kars-Digor kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor. Özellikle Kars-Ardahan kara yolunun Susuz ilçesi Kiziroğlu köyü mevkisinde 3 tır yolda kaldı.

Tırların yolda kapatması nedeniyle Ardahan yönüne ulaşım şu an tek şeritten gerçekleştiriliyor. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda kalan tırların kurtarılması için hemen harekete geçti.

Bölgedeki yağış etkisini sürdürüyor ve ekipler durumu kontrol altına almak için çalışmalarını hızla devam ettiriyor.

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