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Kars'ta Yoğun Sis ve Soğuk Hava Hayatı Vuruyor

Kars'ta etkili olan yoğun sis ve soğuk hava, görüş mesafesini düşürerek hayatı olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 12:04
Kars'ta Yoğun Sis ve Soğuk Hava Hayatı Vuruyor

Kars'ta Sis ve Soğuk Hava Sorunlara Yol Açtı

Kars'ta son günlerde etkili olan yoğun sis ve soğuk hava, şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Gece başlayan ve zamanla artan sis, görüş mesafesini beş metreye kadar düşürdü.

Trafik Kazaları ve Uçuş Ertlemeleri

Kars-Erzurum kara yolunda yoğun sis nedeniyle bir dizi hasarlı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Sürücüler için tehlikeli koşullar oluşturan bu durum, sürüklücülerin dikkatli olmasını zorunlu kıldı.

Ayrıca, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Kars Harakani Havalimanı'na 09.40'ta inmesi planlanan İstanbul-Kars uçak seferi, yoğun sis sebebiyle 14.00'e ertelendi.

Bitkilerde Kırağı Oluştu

Soğuk hava etkisiyle, bitkilerde de kırağı oluşması gibi olumsuzluklar gözlemlendi. Bu durum tarım faaliyetlerini de olumsuz etkileyebilir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Kars'ta gece başlayan ve etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar...

Kars'ta gece başlayan ve etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Kars'ta gece başlayan ve etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar...

Kars'ta gece başlayan ve etkisini arttıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

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