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Kars’ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 15 Yaralı

Kars’ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:56
Kars’ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 15 Yaralı

Kars’ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 15 Yaralı

Kars'ta meydana gelen üzücü bir olayda, bir yolcu otobüsü devrildi ve 15 kişi yaralandı. Kazanın nedeni olarak sürücünün verdiği bilgilere göre, bir araç sollarken yaşanan ani manevra gösteriliyor.

Olay, Ramazan İnanpolat yönetimindeki 36 AAS 084 plakalı yolcu otobüsünün, Kars-Erzurum kara yolunun Selim ilçesine bağlı Oluklu köyü yakınlarında yoldan çıkıp karla kaplı bir araziye devrilmesiyle gerçekleşti. Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, arama kurtarma timleri, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, hızlı müdahale ile ambulanslarla şehirdeki hastanelere taşındı. Sürücü Ramazan İnanpolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Araç solladı ve yavaşladı. Biz de orta şeritte duramadık. Ona vurmamaya çalışırken arabayı sulu kar çekti, bizi şarampole attı." ifadelerini kullandı. Bölgede aralıklarla kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi, kaza yerine çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk...

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi, kaza yerine çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi, kaza yerine çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk...

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi, kaza yerine çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

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