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Kars'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 23 Yaralı

Kars'ta bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı. Vali Ziya Polat, yaralıları hastanede ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 15:57
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 15:57
Kars'ta Yolcu Otobüsü Devrildi: 23 Yaralı

Kars'ta Yolcu Otobüsü Devrildi

Kars'ta bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı. Ramazan İnanpolat yönetimindeki 36 AAS 084 plakalı otobüs, Kars-Erzurum kara yolunun Selim ilçesine bağlı Oluklu köyü yakınlarında yoldan çıkarak karla kaplı araziye devrildi.

Olay sonrası çok sayıda sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vali Ziya Polat'ın Ziyareti

Kars Valisi Ziya Polat, Harakani Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Vali Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “30 yolcumuz mevcuttur. Allaha şükür herhangi bir ölü yok. Yaralıların durumu hakkında bilgiler verdi."

Polat, “Son bilgilere göre, 15 sarı, 8 de yeşil kodumuz var. Yani ağır yaralımız yok demektir. Kazada yaralanan hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Kış Koşulları ve Tedbirler

Kars'ta iki gündür etkili olan kış şartlarına dikkat çeken Vali Polat, “Ekiplerimiz gece gündüz yoğun bir şekilde fedakarca çalışıyor. Lütfen ekiplerimizin aldığı tedbirlere uymalarını rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sürücü Ramazan İnanpolat ise "Araç solladı ve yavaşladı. Biz de orta şeritte duramadık. Ona vurmamaya çalışırken aracımız sulu kar çekti ve şarampole yuvarlandık"

Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

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