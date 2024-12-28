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Kars'ta Yolcu Otobüsü Devriyle Şok Kaza

Kars'ta bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 14:16
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:34
Kars'ta Yolcu Otobüsü Devriyle Şok Kaza

Kars'ta Yolcu Otobüsü Devrildi

Kars'ta meydana gelen bir trafik kazasında, yolcu otobüsü devrildi. Olay, Kars-Erzurum kara yolunun Selim ilçesine bağlı Oluklu köyü yakınlarında gerçekleşti.

Yoldan çıkarak karla kaplı araziye devrilen otobüs için hemen çok sayıda sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekibi olay yerine sevk edildi.

Bölgedeki hava koşulları, aralıklarla devam eden kar yağışı ile zorlayıcı bir durumda. Kazanın detayları ve yaralıların durumu hakkında henüz net bir bilgi bulunmamakta.

Yetkililer, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi, kaza yerine çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk...

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi, kaza yerine çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi, kaza yerine çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk...

Kars'ta yolcu otobüsü devrildi, kaza yerine çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

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